О работе полевого госпиталя: последствия пандемии коронавируса в Великобритании

Virgin Atlantic и EasyJet обращаются к бортпроводникам с просьбой вмешаться и помочь в больнице NHS Nightingale, которая создается в центре ExCel в восточном Лондоне.



Многие сотрудники авиакомпании уже прошли обучение по оказанию первой помощи и имеют разрешение работать в полевых условиях.

Эти люди будут менять кровати и выполнять другие неклинические задачи и помогать врачам и медсестрам, работающим в палатах.

Текст: Т. Сокот



