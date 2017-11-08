В Великой Британии бывшего министра Уэльса, обвиненного в домогательстве, обнаружили мертвым
Экс-министр Уэльса, которого отстранили от должности после обвинений в домогательстве, был найден мертвым у себя дома, сообщается на официальной интернет-странице полиции Северного Уэльса.
В среду, 8 ноября, в собственном доме в валлийском городе Коннах
Куэй был найден мертвым бывший министр Уэльса по вопросам сообществ и детей Карл
Серджент. По основной версии полиции, политик наложил на себя руки. Незадолго
до трагедии он был отстранен от должности, оказавшись в центре скандала о
домогательствах.
Правоохранители получили сообщение, что по адресу Набережная
Конни находится тело мужчины, примерно в одиннадцать часов утра. Личность
погибшего подтверждена – это бывший министр регионального правительства по
делам сообществ и детей Карл Серджент, которого ранее уволили из-за обвинений в
домогательстве. Никаких следов, которые указывали бы на умышленное убийство,
британские следователи в этом случае не усмотрели.
Правоохранители уже связались с семьей погибшего.
Родственники обратились с просьбой к СМИ не беспокоить их в это трудное для
семьи время. Экс-чиновнику шел 50-й год, у него осталось двое детей.
Ранее Серджент оказался в центре скандала. Жалобы о
сексуальных домогательствах со стороны Серджента поступили первому министру Уэльса сразу от
нескольких женщин, имена которых не раскрываются. Сразу после этого Карл
Серджент был исключен из Национальной ассамблеи лейбористов, а его место занял
однопартиец Ален Дэвис.
Уволенный министр был шокирован обвинениями в свой адрес. В
личном «Твиттере» политик писал, что полностью отрицает все обвинения и что он
уже обратился к первому министру Уэльса с просьбой инициировать отдельное
расследование, дабы он смог «очистить свое имя». На время следствия согласился
временно уйти с должности.
После трагедии с Серджентом свои соболезнования родным и
близким погибшего выразили британские лидеры – премьер Тереза Мэй, а также
лидер лейбористов Джереми Корбин.
Текст: Е. Скобелева