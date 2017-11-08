В Великой Британии бывшего министра Уэльса, обвиненного в домогательстве, обнаружили мертвым

В среду, 8 ноября, в собственном доме в валлийском городе Коннах Куэй был найден мертвым бывший министр Уэльса по вопросам сообществ и детей Карл Серджент. По основной версии полиции, политик наложил на себя руки. Незадолго до трагедии он был отстранен от должности, оказавшись в центре скандала о домогательствах.



Правоохранители получили сообщение, что по адресу Набережная Конни находится тело мужчины, примерно в одиннадцать часов утра. Личность погибшего подтверждена – это бывший министр регионального правительства по делам сообществ и детей Карл Серджент, которого ранее уволили из-за обвинений в домогательстве. Никаких следов, которые указывали бы на умышленное убийство, британские следователи в этом случае не усмотрели.

Правоохранители уже связались с семьей погибшего. Родственники обратились с просьбой к СМИ не беспокоить их в это трудное для семьи время. Экс-чиновнику шел 50-й год, у него осталось двое детей.

Ранее Серджент оказался в центре скандала. Жалобы о сексуальных домогательствах со стороны Серджента поступили первому министру Уэльса сразу от нескольких женщин, имена которых не раскрываются. Сразу после этого Карл Серджент был исключен из Национальной ассамблеи лейбористов, а его место занял однопартиец Ален Дэвис.

Уволенный министр был шокирован обвинениями в свой адрес. В личном «Твиттере» политик писал, что полностью отрицает все обвинения и что он уже обратился к первому министру Уэльса с просьбой инициировать отдельное расследование, дабы он смог «очистить свое имя». На время следствия согласился временно уйти с должности.

После трагедии с Серджентом свои соболезнования родным и близким погибшего выразили британские лидеры – премьер Тереза Мэй, а также лидер лейбористов Джереми Корбин.

Текст: Е. Скобелева