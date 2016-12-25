В Черном море продолжается поисково-спасательная операция, непосредственно связанная с катастрофой самолета Ту-154

В поисково-спасательной операции участвуют пять вертолетов и беспилотники. В работе применяются телеуправляемые глубоководные аппараты.







Приблизительно 1,3 тыс. военнослужащих Южного военного округа должны перебросить дополнительно для поисков погибших в результате катастрофы самолета Ту-154 в Черном море. Сообщение этого характера принадлежит Минобороне РФ.





В СМИ представлена информация о том, что поисковые работы в Черном море ведут 32 судна и катера. Очень активно работают 80 водолазов. Вылетели пять вертолетов. В операции участвуют беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты.





В сообщении сказано, что "в настоящее время в район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения - корабли, водолазы и авиационная техника. В поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты".





В ведомстве по поводу случившегося сообщили, что "в район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского Флота, с оборудованием, позволяющем выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 м".





В настоящий момент на аэродроме Адлер в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76. Они принадлежат военно-транспортной авиации.





В ведомстве сообщили о телах погибших в результате катастрофы. Их должны доставить в Москву. Это необходимо для того, чтобы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России провели генетическую экспертизу.





"Принято решение о доставке всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России в Москву для опознания и проведения генетической экспертизы специалистами 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России", - говорится в сообщении.





В Минобороны также сообщили, что для оказания помощи родственникам пассажиров, находившихся на борту Ту-154, в здании Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова создан оперативный штаб. В нем развернуты бригады военных медиков и психологов. В составе группы специалистов высококвалифицированные сотрудники лечебных учреждений Минобороны.





В ведомстве сообщили, что "родственникам предоставляется вся необходимая информация о ходе проведения поисково-спасательной операции. В аэропортах Адлер и Чкаловский в готовности оказать помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение Ту-154 находятся бригады военных медиков и психологов".





Для прибывающих родственников подготовили места в фондах санаторно-курортного комплекса Минобороны России "Сочинский".





Несколько слов о катастрофе. Напомним, что она произошла сегодня, 25 декабря. Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море. В воздушном судне находились военнослужащие ВС РФ, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, которые отправлялись на авиабазу Хмеймим, что в Сирии. Общее количество людей, находившихся на борту воздушного судна - 92 человека. Известно, что самолет пропал с экранов радаров в 05:27 мск, практически сразу после того, как дозаправился в аэропорту Адлера. Его обломки обнаружили в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине в пределах 50-70 метров.





В настоящий момент по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.





Текст: Т. Сокот



