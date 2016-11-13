Статую 18-го столетия в музее Лиссабона разбил на куски турист с селфи-палкой

Величественная статуя Святого Михаила, которая экспонировалась в выставочных залах Национального музея древнего искусства в Лиссабоне, была уничтожена туристом из Бразилии. В воскресенье посетитель, пытаясь сделать селфи с фигурой архангела в человеческий рост, зацепил ее и повалил на землю. Скульптура от удара рассыпалась на небольшие фрагменты. Как рассказывали очевидцы этого инцидента, вряд ли экспонат подлежит восстановлению. Один из свидетелей случившегося сделал несколько фотографий, которые молниеносно стали вирусными на «Фейсбуке».

Заместитель директора музея Хосе Альберто Сибра Карвальо отметил: «Я работаю в музее на протяжении многих лет и немогу припомнить ничего похожего на этот вопиющий случай». Личность бразильца, уничтожившего бесценный артефакт, общественности пока не раскрывается.

Текст: Е. Скобелева