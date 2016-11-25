Несколько правил здорового образа жизни
25.11.2016 19:57 / Спорт / Прочли: 74 человек
Сегодня люди все чаще задумываются о своем здоровье. Здоровый образ жизни помогает выполнению наших целей и поставленных задач, реализовывать свои планы, справляться с трудностями на жизненном пути.
Оставаться здоровым и отлично себя чувствовать поможет соблюдение некоторых правил.
Существует несколько ключевых составляющих здорового образа жизни:
- Правильное питание, которое основано на целесообразном распределении белков, жирков и углеводов, поможет чувствовать себя в отличном состоянии. Когда организм стабильно работает, усваивая все полезные вещества и элементы, быстро и правильно протекают процессы обмена в системе пищеварения – это гарантия здоровья и высокого иммунитета.
- Непродолжительные физические упражнения по утрам и пешие прогулки гарантируют бодрый заряд на целый день. Укрепить кости, связки и мышцы, которые, в свою очередь, становятся устойчивыми и крепкими к нагрузкам – помогут физические упражнения. Для поднятия мотивации можно смотреть матчи любимых команд на LiveSport, а потом с друзьями тренироваться и играть, обсуждая все нюансы увиденных баталий.
- Избавиться от вредных привычек, они пагубно влияют на наше здоровье.
- Необходимо правильное соблюдение распорядка дня. В течение суток существуют определенные часы, которые нужно уделить умственной или физической нагрузке, а если неправильно организовать время, то это приведет к снижению работоспособности и ухудшению самочувствия.
- Регулярно принимать витамины, многие из которых содержаться в продуктах питания, в овощах, фруктах и ягодах.
- Одним из основных элементов здорового образа жизни является закаливание, оно поможет повысить иммунитет и укрепить нервную систему. В основной комплекс закаливания входят воздушные и солнечные ванны, обливание водой, плавание и купание, паровая баня.
- Постараться избегать стрессовых ситуаций и перегрузок.
- Избавиться от лишнего веса и переедания, ведь непросто так говорят: «Мы то, что мы едим».
- Полноценный сон, который просто необходим для восстановления и обновления организма. Сон для любого человека должен быть в достаточном количестве, а обстановка – располагающей. Если мы ночью недосыпаем, то это грозит раздражительностью, невнимательностью, недомоганием и нарушением в функционировании всего организма.
Придерживаясь этих простых правил, вы гарантируете сохранить свое здоровье и долгие годы жизни.
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Источник: LadyVenus.ru
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