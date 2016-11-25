Несколько правил здорового образа жизни

Придерживаясь этих простых правил, вы гарантируете сохранить свое здоровье и долгие годы жизни.

Оставаться здоровым и отлично себя чувствовать поможет соблюдение некоторых правил.

Сегодня люди все чаще задумываются о своем здоровье. Здоровый образ жизни помогает выполнению наших целей и поставленных задач, реализовывать свои планы, справляться с трудностями на жизненном пути.

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