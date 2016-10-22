В Японии скончалась первая женщина, ступившая на Эверест и покорившая Семь вершин
По словам скорбящих родных, легендарная японская альпинистка Дзюнко Табэи, первая в истории женщина, взошедшая на Эверест, умерла утром четверга после долгой и изнурительной борьбы с тяжелой онкологической болезнью. Об столь прискорбной утрате мировая общественность узнала лишь спустя несколько дней.
Ставшая настоящей легендой среди горновосходителей Японка Дзюнко Табэи (Junko Tabei),
первая покорительница Эвереста и Семи вершин (самых высоких вершин каждого из
континентов), ушла из жизни в Стране восходящего солнца в возрасте 78 лет.
По словам родственников, госпоже Табэи не удалось преодолеть перитонеальный рак и она скончалась в четверг утром.
Альпинистка Дзюнко Табэи стала первой женщиной, поднявшейся на гору Эверест. Также ей покорились два из 14 восьмитысячников мира – гималайские Аннапурна, Шишабангма. В 1992 году эта выдающаяся женщина первой из представительниц прекрасного пола полностью выполнила так называемую программу Семи вершин, покорив все семь высочайших вершин различных материков.
Текст: Е. Скобелева