В Японии скончалась первая женщина, ступившая на Эверест и покорившая Семь вершин

Ставшая настоящей легендой среди горновосходителей Японка Дзюнко Табэи (Junko Tabei), первая покорительница Эвереста и Семи вершин (самых высоких вершин каждого из континентов), ушла из жизни в Стране восходящего солнца в возрасте 78 лет.



По словам родственников, госпоже Табэи не удалось преодолеть перитонеальный рак и она скончалась в четверг утром.

Альпинистка Дзюнко Табэи стала первой женщиной, поднявшейся на гору Эверест. Также ей покорились два из 14 восьмитысячников мира – гималайские Аннапурна, Шишабангма. В 1992 году эта выдающаяся женщина первой из представительниц прекрасного пола полностью выполнила так называемую программу Семи вершин, покорив все семь высочайших вершин различных материков.

Текст: Е. Скобелева