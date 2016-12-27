AP: у самолета, который разбился в Колумбии, кончилось топливо
27.12.2016 13:18 / Происшествия / Прочли: 199 человек
Следствие сделало вывод на основе тщательного изучения данных черных ящиков лайнера. Напомним, что на самолете летела бразильская футбольная команда.
В настоящий момент проводится расследование крушения в Колумбии пассажирского самолета, который перевозил бразильскую футбольную команду. Оно установило, что у лайнера кончилось топливо. Напомним, что это воздушное судно упало в горах 28 ноября.
Следствие ссылается на обнародованные выводы предварительного расследования, которое проводило управление гражданской авиации Колумбии. Его выводы основаны на расшифровке данных бортовых самописцев и на иных уликах, которые представлены в докладе.
Несколько слов о самом самолете. Он принадлежит боливийской авиакомпании Lamia. Воздушное судно рухнуло на территории Колумбии, район местечка Эль-Гордо, рядом с муниципией Ла-Унион (департамент Антиокия) еще 28 ноября.
Напомним, что на борту воздушного судна находились 77 человек. Среди них было 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". Выжить в авиакатастрофе удалось шести человекам.
Версия о нехватке горючего – это основная причина трагедии.
Напомним, что на прошлой неделе власти Колумбии возложили вину за крушение самолета на не только пилота Мигеля Кироги, но и авиакомпанию.
Случившееся прокомментировала глава юридического департамента Министерства общественных работ Колумбии Ленни Касерес. Она 20 декабря сообщила, что заведено дело в отношении сотрудницы Управления аэропортов и вспомогательных служб аэронавигации (Aasana) Боливии Селии Кастедо. Последняя обвиняется в недобросовестном исполнении обязанностей. Согласно обнародованной версии следствия, она не сообщила вышестоящему руководству о том, что самолету не хватить горючего, чтобы выполнить запланированный маршрут.
Ранее Кастедо просила убежища в Бразилии. Она утверждает, что в Боливии ей угрожали, оказывая давление. Оно касалась того, чтобы она поменяла подготовленный перед вылетом самолета отчет. Дело в том, что в нем содержались замечания к рейсу.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Утро.ru: Danone намерена бороться за поставки молочной продукции в московские раздаточные пункты
28.12.2016 11:51 / Общество29 декабря будут подведены итоги конкурса на поставку детского питания для раздаточных пунктов Москвы. На прот...
Водолазам удалось поднять из воды второй двигатель Ту-154
28.12.2016 10:10 / ПроисшествияВ штабе по проведению поисковой операции сообщили, что водолазы подняли из воды второй двигатель Ту-154. Он по...
В Японском море российский теплоход с грузом потерял ход
28.12.2016 10:01 / ПроисшествияВ Японском море произошел следующий инцидент: потерял ход российский теплоход "Гранит". Это связано с тем, что...
Происшествие в Индии: с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда
28.12.2016 09:53 / ПроисшествияВ результате случившегося погибли сразу два человека, еще 43 пострадали....
Самолет, на борту которого находилось 184 пассажира, экстренно приземлился в Канаде
28.12.2016 09:48 / ПроисшествияВ настоящий момент выясняются причины инцидента. ...
Бывшый главный санврач России Онищенко обозвал детское шампанское "безобразием"
27.12.2016 19:13 / ОбществоДепутат Госдумы Геннадий Онищенко, занимавший с 2009 по 2013 год должность главы Роспотребнадзора и бывший гла...
В Якутии местные жестоко развлекались, давя медведя двумя грузовиками
27.12.2016 16:20 / ОбществоЯкутские мужики от нечего делать и, наверное, вследствие полного отсутствия сострадания к братьям нашим меньши...
Израильский премьер призвал французских евреев бежать из Франции
27.12.2016 15:00 / ПроисшествияПо мнению действующего главы правительства Государства Израиль Авигдора Либермана, французы вознамерились устр...
В пригороде столицы Азербайджана произошел взрыв на газопроводе
27.12.2016 14:45 / ПроисшествияВ пригороде Баку находится газопровод, где произошел взрыв. В результате случившегося пострадавшие отсутствуют...
Происшествие в Гоа: за пределы полосы выкатился самолет
27.12.2016 14:31 / ПроисшествияВ результате случившегося есть пострадавшие. Для вывода людей из самолета применялись надувные спасательные тр...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар