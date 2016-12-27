AP: у самолета, который разбился в Колумбии, кончилось топливо

В настоящий момент проводится расследование крушения в Колумбии пассажирского самолета, который перевозил бразильскую футбольную команду. Оно установило, что у лайнера кончилось топливо. Напомним, что это воздушное судно упало в горах 28 ноября.







Следствие ссылается на обнародованные выводы предварительного расследования, которое проводило управление гражданской авиации Колумбии. Его выводы основаны на расшифровке данных бортовых самописцев и на иных уликах, которые представлены в докладе.





Несколько слов о самом самолете. Он принадлежит боливийской авиакомпании Lamia. Воздушное судно рухнуло на территории Колумбии, район местечка Эль-Гордо, рядом с муниципией Ла-Унион (департамент Антиокия) еще 28 ноября.





Напомним, что на борту воздушного судна находились 77 человек. Среди них было 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". Выжить в авиакатастрофе удалось шести человекам.





Версия о нехватке горючего – это основная причина трагедии.





Напомним, что на прошлой неделе власти Колумбии возложили вину за крушение самолета на не только пилота Мигеля Кироги, но и авиакомпанию.





Случившееся прокомментировала глава юридического департамента Министерства общественных работ Колумбии Ленни Касерес. Она 20 декабря сообщила, что заведено дело в отношении сотрудницы Управления аэропортов и вспомогательных служб аэронавигации (Aasana) Боливии Селии Кастедо. Последняя обвиняется в недобросовестном исполнении обязанностей. Согласно обнародованной версии следствия, она не сообщила вышестоящему руководству о том, что самолету не хватить горючего, чтобы выполнить запланированный маршрут.





Ранее Кастедо просила убежища в Бразилии. Она утверждает, что в Боливии ей угрожали, оказывая давление. Оно касалась того, чтобы она поменяла подготовленный перед вылетом самолета отчет. Дело в том, что в нем содержались замечания к рейсу.





Текст: Т. Сокот



