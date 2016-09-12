Пьяные первокурсники изнасиловали 16-летнюю знакомую в Красноярске

Местные СМИ сообщают, что 10 сентября группа студентов Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных отмечала так называемый День первокурсника со студентами из других учебных заведений. После этого восемь молодых людей решили продолжить праздник на съёмной квартире.

Нетрезвые парни набросились на 16-летнюю девушку и надругались над ней. После пережитого насилия пострадавшей удалось выбежать на балкон и позвать на помощь. Услышавшие крики девушки прохожие вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали пьяных студентов. Сейчас следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте. А руководству колледжа направлено представление о том, чтобы были устранены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

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А. Замятина