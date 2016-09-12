Пьяные первокурсники изнасиловали 16-летнюю знакомую в Красноярске
Как сообщили в региональном Следственном управление, преступление сексуального характера было совершено после празднования Дня первокурсника. Компания студентов из пяти парней и трех девушек распивала спиртное по случаю начала учебного года. Затем четверо молодых людей в возрасте 16-18 лет изнасиловали свою знакомую. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ – «Изнасилование несовершеннолетней».
Местные СМИ сообщают, что 10 сентября группа студентов Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных отмечала так называемый День первокурсника со студентами из других учебных заведений. После этого восемь молодых людей решили продолжить праздник на съёмной квартире.
Нетрезвые парни набросились на 16-летнюю девушку и
надругались над ней. После пережитого насилия пострадавшей удалось выбежать на
балкон и позвать на помощь. Услышавшие крики девушки прохожие вызвали полицию.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов
задержали пьяных студентов. Сейчас следствие намерено ходатайствовать перед
судом об их аресте. А руководству колледжа направлено представление о том,
чтобы были устранены причины и условия, способствовавшие совершению
преступления.
Текст:
А. Замятина