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Пьяные первокурсники изнасиловали 16-летнюю знакомую в Красноярске

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Пьяные первокурсники изнасиловали 16-летнюю знакомую в Красноярске

12.09.2016 13:44 / Криминал / Прочли: 357 человек

Как сообщили в региональном Следственном управление, преступление сексуального характера было совершено после празднования Дня первокурсника. Компания студентов из пяти парней и трех девушек распивала спиртное по случаю начала учебного года. Затем четверо молодых людей в возрасте 16-18 лет изнасиловали свою знакомую. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ – «Изнасилование несовершеннолетней».

Местные СМИ сообщают, что 10 сентября группа студентов Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных отмечала так называемый День первокурсника со студентами из других учебных заведений. После этого восемь молодых людей решили продолжить праздник на съёмной квартире.

Нетрезвые парни набросились на 16-летнюю девушку и надругались над ней. После пережитого насилия пострадавшей удалось выбежать на балкон и позвать на помощь. Услышавшие крики девушки прохожие вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали пьяных студентов. Сейчас следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте. А руководству колледжа направлено представление о том, чтобы были устранены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Текст:

А. Замятина

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Источник: LadyVenus.ru
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