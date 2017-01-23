После посадки рядом с дорогой вертолет Robinson улетел с МКАД

Вертолет Robinson совершил посадку на северо-востоке МКАД. Причина – подозрение в обледенении лопастей. Это мнение пилота. Он сообщил, что проверив тщательно лопасти, он продолжил полет. Таково сообщение ГУ МЧС РФ столицы.







В пресс-службе сообщили, что "пилот вертолета проверил лопасти, убедился, что обледенения нет, и продолжил полет в пункт назначения".





Ранее в СМИ было сообщение о том, что во время полета над МКАД пилот вертолета Robinson (напомним, что это был коммерческий рейс) выявил обледенение на лопастях. Дальше он решил совершить посадку на обочину около 98-го километра МКАД, что практически в 10 метрах от проезжей части.





Пострадавшие отсутствуют. Возгорания в результате инцидента не было.





Ранее столичное ГУ МЧС РФ предупредило, что погодные условия ухудшаться. Возможен снегопад, метель и усиление северо- западного ветра до 18 м/с.





Текст:

Т. Сокот



