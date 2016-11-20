На борту лайнера в Шереметьево умерла молодая пассажирка
20.11.2016 02:08 / Происшествия / Прочли: 169 человек
На борту пассажирского самолета, приземлившегося в московском аэроузле Шереметьево, скончалась женщина.
У молодой женщины во время полета на борту пассажирского лайнера, совершавшего рейс из курортного Сочи в столицу, открылось серьезное кровотечение, после посадки самолета в аэропорту Шереметьево пассажирка скончалась, сообщают столичные экстренные службы.
На подлете к Москве пилот воздушного судна, следовавшего из Сочи, уведомил по рации, что у одной из пассажирок, молодой женщины, началось кровотечение. На аэродром экстренно подогнали реанимобиль.
Сразу после того, как самолет приземлился, медработники приступили к интенсивной терапии, но спасти женщине жизнь уже не смогли.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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