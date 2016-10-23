Происшествие в Тамбовской области: легкомоторный самолет упал в водохранилище

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проинформировало общественность о том, что проводит доследственную проверку по факту падения легкомоторного самолета в Тамбовской области. Воздушное судно упало в Кершинское водохранилище.







Что касается судьбы пилота, она в настоящий момент неизвестна. Это сообщение пресс-службы управления.

В СМИ о происшествии представлена следующая информация: - "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин случившегося".





На место инцидента выехали оперативные службы региона.





Согласно обнародованной информации пресс-службы МЧС по Тамбовской области, сообщение о падении самолета поступило в 14:40 мск.





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Т. Сокот



