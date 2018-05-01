Вашингтон считает, что Иран виноват в тайной разработке ядерного оружия

В Twitter обнародовано сообщение, в котором сказано, что Израилем выявлены факты, которые непосредственно касаются иранской ядерной программы. Они совпадают с тем, о чём США давно известно: власти Ирана продолжают втайне работать над программой по разработке ядерного оружия.



В Белом доме сообщили следующее: - «тайную программу не удалось скрыть от всего мира и от собственного народа».

Текст: Т. Сокот



