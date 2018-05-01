Вашингтон считает, что Иран виноват в тайной разработке ядерного оружия
01.05.2018 10:50 / В мире / Прочли: 1131 человек
Обратим внимание на тот факт, что в Белом доме указали на то, что власти Ирана и дальше тайно разрабатывают ядерное оружие.
В Twitter обнародовано сообщение, в котором сказано, что Израилем выявлены факты, которые непосредственно касаются иранской ядерной программы. Они совпадают с тем, о чём США давно известно: власти Ирана продолжают втайне работать над программой по разработке ядерного оружия.
В Белом доме сообщили следующее: - «тайную программу не удалось скрыть от всего мира и от собственного народа».
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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