Слоновая землеройка вновь открыта в Африке спустя 50 лет
18.08.2020 23:49 / Наука / Прочли: 408 человек
Малоизвестное млекопитающее, похожее на слона, но размером с мышь, было заново открыто в Африке после 50 лет безвестности.
Последняя научная находка «потерянного вида» слоновой землеройки была обнаружена в 1970-х годах, несмотря на местные наблюдения.
Существо было найдено живым и здоровым в Джибути, стране на Африканском Роге, во время научной экспедиции.
Слоновые землеройки, или сенгисы, не являются ни слонами, ни землеройками, но связаны с трубкозубами, слонами и ламантинами.
У них отличительные носы, похожие на туловище, которые они используют, чтобы полакомиться насекомыми.
В мире насчитывается 20 видов сенги, и сомалийский сэнги - один из самых загадочных, известный науке только по 39 особям, собранным десятилетия назад и хранящимся в музеях. Ранее вид был известен только из Сомали, отсюда и его название.
Стивен Херитэдж, научный сотрудник Центра лемуров Университета Дьюка в Дареме, США, и участник экспедиции на Африканский Рог в 2019 году, сказал, что он очень рад, что этот вид «снова попал в поле зрения».
Он сказал: «Мы были действительно взволнованы и обрадованы, когда открыли первую ловушку, в которой находилась слониха землеройка, сомалийский сэнги.
«Мы не знали, какие виды обитают в Джибути, и когда мы увидели диагностическую особенность маленького пучкового хвоста, мы посмотрели друг на друга и поняли, что это что-то особенное».
Ученые слышали сообщения о наблюдениях в Джибути, и Хуссейн Раяле, джибутийский эколог-исследователь и защитник природы, присоединившийся к поездке, полагал, что видел это животное раньше.
Он сказал, что, хотя люди, живущие в Джибути, никогда не считали сэнги "потерянными", новое исследование возвращает сомалийских сэнги в научное сообщество, что ценится.
«Для Джибути это важная история, которая подчеркивает большое биоразнообразие страны и региона и показывает, что здесь есть возможности для новой науки и исследований», - сказал он.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
О том, что экономика Южной Кореи впервые за 17 лет вошла в рецессию
05.09.2020 00:07 / ЭкономикаОбратим внимание на тот факт, что во втором квартале 2020 года ВВП Южной Кореи сократился. Он изменился на 3,3...
О том, что вакцина от коронавируса подняла цены на нефть
05.09.2020 00:00 / ЭкономикаРанее цены на нефть пошли в гору. ...
О последствиях утечки химикатов близ завода в Южной Корее: есть раненые
04.09.2020 23:51 / ПроисшествияЭто ЧП произошло ранее в районе завода, что расположен в городе Куми, южнокорейская провинция Кёнсан-Пукто. Ре...
Израильский врач о том, что нужно сделать перед второй волной коронавируса
04.09.2020 23:44 / ОбществоИнтересно мнение заведующего отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилова доктора Гай Хошена. Он р...
Трамп назвал граждан, которые носят защитные маски, настоящими патриотами
04.09.2020 23:34 / ОбществоОбратим внимание, что президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к защитным маскам....
Ученым удалось выявить наиболее ранний и необычный симптом коронавируса
04.09.2020 22:31 / НаукаИнтересны результаты исследования группы испанских ученых из Университетской больницы Рамон-и-Кахаль, Мадрид. ...
Ученые о том, когда человечество достигнет максимальной численности
04.09.2020 22:22 / НаукаАмериканские ученые прогнозировали, что своей максимальной численности население Земли должно достичь ближе к ...
Вирусолог о том, что обнаружено более 100 штаммов COVID-19 в России
03.09.2020 21:34 / ОбществоНет ничего удивительного в том, что в России обнаружили очень много штампов вируса - более 100 штаммов коронав...
Коронавирус: премьер-министр Австралии Скотт Моррисон стремится открыть границы
03.09.2020 20:37 / ОбществоПремьер-министр Австралии Скотт Моррисон виртуально встречается с премьер-министром штатов и территорий в пятн...
Смерть детей в Германии: в квартире в Золингене нащли тела пяти человек
03.09.2020 20:23 / КриминалПолицейские в жилом доме, где обнаружили тела пятерых детей, в западном городе Золинген, Германия, 3 сентября ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар