Слоновая землеройка вновь открыта в Африке спустя 50 лет





Последняя научная находка «потерянного вида» слоновой землеройки была обнаружена в 1970-х годах, несмотря на местные наблюдения.

Существо было найдено живым и здоровым в Джибути, стране на Африканском Роге, во время научной экспедиции.

Слоновые землеройки, или сенгисы, не являются ни слонами, ни землеройками, но связаны с трубкозубами, слонами и ламантинами.

У них отличительные носы, похожие на туловище, которые они используют, чтобы полакомиться насекомыми.

В мире насчитывается 20 видов сенги, и сомалийский сэнги - один из самых загадочных, известный науке только по 39 особям, собранным десятилетия назад и хранящимся в музеях. Ранее вид был известен только из Сомали, отсюда и его название.

Стивен Херитэдж, научный сотрудник Центра лемуров Университета Дьюка в Дареме, США, и участник экспедиции на Африканский Рог в 2019 году, сказал, что он очень рад, что этот вид «снова попал в поле зрения».

Он сказал: «Мы были действительно взволнованы и обрадованы, когда открыли первую ловушку, в которой находилась слониха землеройка, сомалийский сэнги.

«Мы не знали, какие виды обитают в Джибути, и когда мы увидели диагностическую особенность маленького пучкового хвоста, мы посмотрели друг на друга и поняли, что это что-то особенное».

Ученые слышали сообщения о наблюдениях в Джибути, и Хуссейн Раяле, джибутийский эколог-исследователь и защитник природы, присоединившийся к поездке, полагал, что видел это животное раньше.

Он сказал, что, хотя люди, живущие в Джибути, никогда не считали сэнги "потерянными", новое исследование возвращает сомалийских сэнги в научное сообщество, что ценится.

«Для Джибути это важная история, которая подчеркивает большое биоразнообразие страны и региона и показывает, что здесь есть возможности для новой науки и исследований», - сказал он.

Текст: Т. Сокот



