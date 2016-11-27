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На Ленинградском шоссе опрокинулся бензовоз

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На Ленинградском шоссе опрокинулся бензовоз

27.11.2016 10:12 / Происшествия / Прочли: 81 человек

Инцидент произошел рядом с МКАД. В результате случившегося движение было затруднено. На место ЧП выехали сотрудники МЧС. С ними вместе оправились инспектора ДПС. Их задача – организовать проезд автотранспорта.

Бензовоз, в котором находилось дизельное топливо, опрокинулся набок на Ленинградском шоссе за МКАД. В результате случившегося движение по автомагистрали оказалось серьезно затруднено. Это сообщение пресс-службы столичной Госавтоинспекции. Оно носит следующий характер: - "автоцистерна МАЗ с соляркой опрокинулась набок на Ленинградском шоссе между Химками и Зеленоградом в районе дома № 261. В результате аварии опрокинувшийся бензовоз перегородил две полосы в сторону Москвы, кроме того, произошел разлив дизельного топлива. Пострадавшие в аварии уточняются". 

На место ЧП отправились сотрудники МЧС. С ними выехали также инспектора ДПС. Последние заняты организацией проезда автотранспорта. Поскольку это инцидент серьезный, решался вопрос о полном перекрытии Ленинградского шоссе. Это было необходимо для того, чтобы смыть разлившееся топлив и подготовить дорогу для безопасного движения.

Текст:
Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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