На Ленинградском шоссе опрокинулся бензовоз

Бензовоз, в котором находилось дизельное топливо, опрокинулся набок на Ленинградском шоссе за МКАД. В результате случившегося движение по автомагистрали оказалось серьезно затруднено. Это сообщение пресс-службы столичной Госавтоинспекции. Оно носит следующий характер: - "автоцистерна МАЗ с соляркой опрокинулась набок на Ленинградском шоссе между Химками и Зеленоградом в районе дома № 261. В результате аварии опрокинувшийся бензовоз перегородил две полосы в сторону Москвы, кроме того, произошел разлив дизельного топлива. Пострадавшие в аварии уточняются".







На место ЧП отправились сотрудники МЧС. С ними выехали также инспектора ДПС. Последние заняты организацией проезда автотранспорта. Поскольку это инцидент серьезный, решался вопрос о полном перекрытии Ленинградского шоссе. Это было необходимо для того, чтобы смыть разлившееся топлив и подготовить дорогу для безопасного движения.





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Т. Сокот



