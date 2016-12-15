Кончаловскому не нравится, что зрители в кинотеатре едят попкорн

В последнем интервью легенда отечественного кинематографа, гениальный режиссер Андрей Кончаловский удивил своим резким высказыванием в адрес зрителей, которые, отправляясь в зал на просмотр фильма, прихватывают с собой ведро воздушной кукурузы. Стоит отметить, что так делает поголовно вся нынешняя публика. Чипсы, попкорн плюс бутылка газировки давно стали стандартным набором современного киномана.

Но такое отношение к искусству кино Кончаловского возмущает. Он заявил, что будет добиваться того, чтобы зрителей с едой во время показа его фильмов в зал не пускали. Также намерен запретить продажу традиционной закуски на показах его кинолент. Как объяснил режиссер, всех посетителей "синема" условно можно разделить на два типа: те, кто ест попкорн при просмотре кино, и кто не ест. Кончаловский считает, что на его фильмах есть нельзя. «Наши фильмы для тех, кто не ест попкорн", — сказал он.

Напомним, что 19 января в России запланирован выход на широкие экраны новой кинокартины Андрея Кончаловского под названием «Рай». Фильм (к слову, номинированный на "Оскар") повествует о сложном переплетении судеб трех героев — эмигрантки из России Ольги (образ воплотила актриса Юлия Высоцкая, супруга творца фильма), французского коллаборациониста Жюля и немецкого офицера СС Хельмута. Действие перенесет зрителя на территорию нацистского концлагеря, в 1943-1944 гг.

Текст: Е. Скобелева