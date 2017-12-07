Количество пострадавших в результате столкновения поездов в ФРГ составило 47 человек
07.12.2017 12:28 / Происшествия / Прочли: 204 человек
Машинист все-таки разглядел впереди товарный поезд. Он заранее предупредил пассажиров состава, что возможно столкновение.
Это происшествие носит следующий характер: пассажирский поезд на западе ФРГ въехал в последний вагон товарного состава, который ехал впереди. Этот инцидент случился рядом с городом Мербуш, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия.
В результате этого инцидента пострадали 47 человек, информирует общественность пожарная служба этого населенного пункта.
Текст сообщения пожарной службы носит следу
В пожарной службе о происшествии сообщили следующее: - "В поезде были 155 человек. 41 человек получил легкие травмы, 3 - средней степени тяжести, 3 - высокой. Им оказывается помощь".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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