Количество пострадавших в результате столкновения поездов в ФРГ составило 47 человек

Это происшествие носит следующий характер: пассажирский поезд на западе ФРГ въехал в последний вагон товарного состава, который ехал впереди. Этот инцидент случился рядом с городом Мербуш, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия.







В результате этого инцидента пострадали 47 человек, информирует общественность пожарная служба этого населенного пункта.





Текст сообщения пожарной службы носит следу





В пожарной службе о происшествии сообщили следующее: - "В поезде были 155 человек. 41 человек получил легкие травмы, 3 - средней степени тяжести, 3 - высокой. Им оказывается помощь".





Текст: Т. Сокот



