В Рязани вокалист Brainstorm спел для фанатки в телефон

Двухчасовой сольник музыканты отыграли в рязанском клубе Deep. Сказать, что публика встречала их тепло, — ничего не сказать. Фанаты подпевали, танцевали под сценой, устроили флешмоб и даже специально принесли, по сложившейся традиции, для музыкантов любимой группы шарфы, в которых те исполнили несколько песен, а затем вернули в зал.





В какой-то момент своего выступления вокалист Brainstorm Ренарс Кауперс заметил, что в первых рядах стоит девушка, которая специально позвонила подруге, чтобы предоставить последней возможность услышать выступление. Тогда Кауперс взял у фанатки мобильный телефон и спел песню для ее подружки прямо в трубку.





Позднее девушка, которая не смогла попасть на концерт латвийцев в клуб, но услышала фрагмент любимой композиции в исполнении идола в телефонной трубке, поблагодарила свою подругу за подаренные ей позитивные эмоции в своем "Инстаграме".





"На фото телефон @missmarusichka и Ренарс Кауперс из @brainstormofficial , который поёт мне песню. По телефону. В силу определённых обстоятельств я не смогла посетить концерт, и отчасти концерт пришёл ко мне с помощью искренней дружбы, силы мысли и любви к песням. Дружба, она такая, и мысли материальны, главное — правильно захотеть", — написала она.





Текст: Е. Скобелева