В результате обрушения моста в Перу погибли пять человек

В результате случившегося погибли как минимум пять человек, В числе пропавших без вести десятки. Информация этого характера представлена в опубликованном в Twitter сообщении, которое принадлежит Национальному институту гражданской обороны.



Текст сообщения носит следующий характер: - "пока известно о пяти утонувших и десятках пропавших".





Текст: Т. Сокот



