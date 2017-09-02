На химическом предприятии рядышком с Хьюстона вспыхнул новый пожар
02.09.2017 18:20 / Происшествия / Прочли: 590 человек
Речь идет о взрыве контейнеров с органическими пероксидами. Он случился практически сразу после отключения электроснабжения из-за шторма "Харви".
Это был сильный пожар, который вспыхнул вчера на крупном химическом предприятии в Кросби, что расположен в пределах 40 км на северо-восток города Хьюстон, штат Техас.
Причина возгорания – это новый взрыв контейнеров с органическими пероксидами. Первопричина случившегося - отключение электроснабжения. Оно случилось в результате тропического циклона "Харви". В результате, на предприятии не работают холодильные установки. Обратим внимание, что они помогают поддерживать постоянную температуру в контейнерах, в которых содержаться легковоспламеняющиеся вещества, в том числе пероксиды.
Обратим внимание, что с минувшего четверга на расстоянии 2,4 км вокруг предприятия было принято решение установить зону безопасности. Внутрь пускают лишь сотрудников компании. Также вход разрешен представителям профильных ведомств штата Техас. Пострадавших нет. Население эвакуировано из поселков, расположенных в непосредственной близости от места ЧП.
Несколько слов о предприятии. Оно принадлежит компании Arkema. Напомним, что в минувший четверг здесь уже сообщали об аналогичной аварии.
Случившееся прокомментировал аналитик компании Vertical Research Partners Кевина Маккарти. Эта женщина обратила внимание на то, что шторм "Харви" "породил беспрецедентный хаос в поставках для американской химической промышленности". На побережье Мексиканского залива закрыли одно из крупнейших предприятий нефтехимии – это завод LyondellBasell Industries NV, в Корпус-Кристи. Также было принято решение закрыть предприятие ExxonMobil в Байтаун, район Хьюстона. Тоже касалось Chevron Phillips Chemical Co в Порт-Артуре, что расположен рядом с границей штатов Техас и Луизиана, и многие другие.
Нексколько слов об урагане "Харви". Он обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Впоследствии этот ураган немного ослаб. Он стал похож на тропический шторм, а позже циклон. Стихийное бедствие активно сопровождали ливни и наводнения. В результате удара этой стихии погибли 47 человек.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В Каталонии стреляли возле избирательного участка. Имеются раненые
01.10.2017 01:07 / ПроисшествияВ автономной области Испании, которая изъявила желание отделиться, случилась стрельба возле избирательного уча...
«Секса в большом городе-3» не будет по вине актрисы, сыгравшей Саманту
30.09.2017 23:05 / КиноПродолжения любимого женщинами всего мира сериала не предвидится из-за излишней требовательности Ким Кэтролл, ...
В результате новых авиаударов в Сирии погибли по крайней мере 28 мирных жителей
30.09.2017 21:33 / ПроисшествияПо меньшей мере 28 гражданских стали жертвами бомбардировок в Сирийской Арабской Республике....
В Конго крушение потерпел военный самолет. Есть жертвы
30.09.2017 20:58 / ПроисшествияВоенный бот разбился в Африке. Экипаж погиб....
Российские ученые провернули аферу столетия на макаках: прикарманили полмиллиарда рублей!
30.09.2017 20:37 / ОбществоПри закупке обезьян для российской академии наук присвоили крупную сумму выделенных государством средств. Науч...
Испанские полицейские заблокировали центр коммуникаций правительства Каталонии
30.09.2017 19:26 / ПолитикаПолиция Испании в субботу, 30 сентября, взяла под контроль центр коммуникаций правительства Каталонии....
Американский сенат продемонстрировал единодушие в выборе посла в России
29.09.2017 23:52 / ПолитикаСенат Соединенных Штатов Америки единогласно утвердил Джона Хантсмана послом в Российской Федерации....
В редакции издания «Лента.ру» устроили погром неизвестные
29.09.2017 23:25 / ПроисшествияВ офисе весьма популярного среди россиян интернет-издания Lenta.ru побывали злоумышленники....
Мексику опять жестко встряхнуло
29.09.2017 23:00 / В миреЛатиноамериканскую многострадальную страну опять раскачивает землетрясение магнитудой в 5,6 балла....
В России готовятся блокировать «Фейсбук»
29.09.2017 22:05 / ПолитикаРоскомнадзор пригрозил американской социальной сети «Фейсбук» блокированием: надзирательному ведомству не нрав...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар