На химическом предприятии рядышком с Хьюстона вспыхнул новый пожар

Это был сильный пожар, который вспыхнул вчера на крупном химическом предприятии в Кросби, что расположен в пределах 40 км на северо-восток города Хьюстон, штат Техас.







Причина возгорания – это новый взрыв контейнеров с органическими пероксидами. Первопричина случившегося - отключение электроснабжения. Оно случилось в результате тропического циклона "Харви". В результате, на предприятии не работают холодильные установки. Обратим внимание, что они помогают поддерживать постоянную температуру в контейнерах, в которых содержаться легковоспламеняющиеся вещества, в том числе пероксиды.





Обратим внимание, что с минувшего четверга на расстоянии 2,4 км вокруг предприятия было принято решение установить зону безопасности. Внутрь пускают лишь сотрудников компании. Также вход разрешен представителям профильных ведомств штата Техас. Пострадавших нет. Население эвакуировано из поселков, расположенных в непосредственной близости от места ЧП.





Несколько слов о предприятии. Оно принадлежит компании Arkema. Напомним, что в минувший четверг здесь уже сообщали об аналогичной аварии.





Случившееся прокомментировал аналитик компании Vertical Research Partners Кевина Маккарти. Эта женщина обратила внимание на то, что шторм "Харви" "породил беспрецедентный хаос в поставках для американской химической промышленности". На побережье Мексиканского залива закрыли одно из крупнейших предприятий нефтехимии – это завод LyondellBasell Industries NV, в Корпус-Кристи. Также было принято решение закрыть предприятие ExxonMobil в Байтаун, район Хьюстона. Тоже касалось Chevron Phillips Chemical Co в Порт-Артуре, что расположен рядом с границей штатов Техас и Луизиана, и многие другие.





Нексколько слов об урагане "Харви". Он обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Впоследствии этот ураган немного ослаб. Он стал похож на тропический шторм, а позже циклон. Стихийное бедствие активно сопровождали ливни и наводнения. В результате удара этой стихии погибли 47 человек.





Текст: Т. Сокот



