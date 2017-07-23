В Рязанской области обезьяна, которая удрала из цирка, напала на женщину

Под Рязанью в субботу, 22 июля, случилось ЧП: из гастролирующего цирка удрала агрессивная обезьяна и напала на женщину. Потерпевшая была доставлена в больницу с укусами.



Экстренные службы региона развернули поисковую операцию, в которой были задействованы свыше 70 человек, а также легкомоторный самолет и дрон. К счастью, опасного примата удалось поймать.

Как сообщают местные СМИ, обезьяна попалась в ловушку, после чего в нее выстрелили из пневматической трубки с наркозом. Затем животное было отправлено в карантин, так как за часы пребывания на улице могло заразиться вирусами или опасной болезнью. После того, как будут проведены необходимые тесты и получены заключения ветеринарной службы, будет приниматься решение о дальнейшей судьбе обезьяны-беглянки.

Текст: Е. Скобелева