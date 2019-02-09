В числе жертв взрыва на трубопроводе в Мексике оказалось 120 человек

В СМИ по этому поводу обнародовано следующее сообщение: "По уточненным данным, жертвами инцидента на трубопроводе стали 120 человек, еще 27 пострадавших находятся в больнице".



Напомним, то этот инцидент случился по причине незаконных врезок и массовой кражи топлива как раз местными жителями.

Текст: Т. Сокот



