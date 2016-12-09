Основы духовной культуры в школе родители считают религиозной пропагандой

Родителям не нравится, что в учебнике "Истоки", изучаемого в рамках школьной программы "Основы духовно-нравственной культуры народов России", всерьез говорится о нечистой силе, ангелах-хранителях, чудесах, которые творят иконы.



Программа для 5-9 классов "Основы духовно-нравственной культуры " была введена Министерством образования в сентябре 2015 года как экспериментальная. Ее преподают в 62 регионах страны. Родителям пятиклассников рекомендовали пособия "Православная культура" либо "Истоки".

Авторы обращения в Генпрокуратуру считают содержимое этих книг "антинаучной манипуляцией" и "давлением на детскую психику". Так, родители подсчитали, что на 126 страницах учебника «Истоки» Бог упоминается 60 раз, икона – 66, крест – 31, храм – 83, ангел – 31. Кроме того, в курсе не учитывают, что ученики принадлежат к разным конфессиям, также есть мусульмане, иудеи, католики и атеисты.

Чиновники в сфере образования заявляют, что предмет по основам духовности является светским и факультативным. А от учебников можно отказаться, заменив уроки, например, посещением различных культурных мероприятий.

Текст: Е. Скобелева