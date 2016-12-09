Основы духовной культуры в школе родители считают религиозной пропагандой
Родители учеников столичной школы №2065 пожаловались в Генеральную прокуратуру на религиозную пропаганду во время учебного процесса. Их обращение в департамент образования не дало результатов.
Родителям не нравится,
что в учебнике "Истоки", изучаемого в рамках школьной программы
"Основы духовно-нравственной культуры народов России", всерьез говорится
о нечистой силе, ангелах-хранителях, чудесах, которые творят иконы.
Программа для 5-9 классов "Основы
духовно-нравственной культуры " была введена Министерством образования в
сентябре 2015 года как экспериментальная. Ее преподают в 62 регионах страны. Родителям
пятиклассников рекомендовали пособия "Православная культура" либо "Истоки".
Авторы обращения в Генпрокуратуру считают содержимое этих
книг "антинаучной манипуляцией" и "давлением на детскую
психику". Так, родители подсчитали, что на 126 страницах учебника «Истоки»
Бог упоминается 60 раз, икона – 66, крест – 31, храм – 83, ангел – 31. Кроме того,
в курсе не учитывают, что ученики принадлежат к разным конфессиям, также есть мусульмане,
иудеи, католики и атеисты.
Чиновники в сфере образования заявляют, что предмет по
основам духовности является светским и факультативным. А от учебников можно
отказаться, заменив уроки, например, посещением различных культурных
мероприятий.
Текст: Е. Скобелева