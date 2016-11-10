Необходимая медицинская страховка для путешествий по России и за границу

В этот момент на душе радостно и не хочется думать о возможных проблемах и сложностях. Последние запросто могут возникнуть при необходимости обратиться к врачу. Это особенно затратно при поездке за границу на отдых или в командировку, так как даже банальный прием с гриппом у терапевта может обойтись в тысячи рублей, а серьезная медицинская помощь будет неподъемна и для людей с солидным уровнем дохода. Чтобы оградить себя от таких непредвиденных расходов можно оформить в офисе или на сайте страховой компании страховку для путешествий по России и за границу - специалисты компании помогут выбрать оптимальную программу страхования для каждого путешественника.

Для предупреждения финансовых проблем при поездке за рубеж консульства уже на стадии оформления документов требуют оформления специального полиса, покрывающего расходы медучреждений. Так, страховка для шенгенской визы должна быть заключена на весь период нахождения туриста на территории Европейского союза и покрывать расходы на медицинское обслуживание на сумму не менее 30 000 евро. Этого обычно достаточно для оказания серьезной первичной медицинской помощи, стабилизации состояния больного и транспортировки его обратно в Россию.

Вместе с этим страховка для визы имеет ряд ограничений в виде невозможности ею воспользоваться при нахождении во время получения травмы в состоянии алкогольного опьянения, каких-либо других проблемах (в каждом из этих случаев страховая служба может истребовать расходы на медпомощь с путешественника).

Отдельно укажем на страны, для поездок в которые гражданам России не требуется виза. Формально вы можете туда поехать без страховки для выезда за границу, но здесь все остается на вас, поэтому желательно иметь определенные деньги для покрытия расходов на лечения, либо подстраховаться, оформив страховку за границу. Последняя обойдется в символическую сумму (обычно не более пары тысяч рублей при длительной поездке), а возможная экономия будет значительно выше.

Стоит ли оформлять полис при поездках по России?

затраты на покупку лекарств, проведение процедур, операций;



доставка больного в больницу, аэропорт или вокзал для дальнейшей транспортировки к месту постоянной регистрации;



эвакуация детей, оставшихся без присмотра;



репатриация тела при летальном исходе.



Конечно, мы надеемся, что страхование путешественников окажется в вашем случае пущей формальностью, но береженного и Бог бережет, поэтому значительно спокойней и уверенней вы будете себя чувствовать с заветным полисом. В этом случае при необходимости вам будет достаточно набрать телефон сервисной службы, которая оплатит лечение и возьмет на себя организационные расходы. Особенно это важно при поездках по другим странам, где вы сталкиваетесь с другим языком, менталитетом и не знаете особенностей работы медицинской сферы.