Модель «Daewoo Nexia» окончательно снята с производства

В Южной Корее, откуда и пришла к нам «Daewoo Nexia», ее перестали выпускать еще в 1997-м. А в Узбекистане сборка данной модели продолжалась почти 20 лет.



В основном на авторынке представлены «Nexia» в комплектации с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 лошадиных сил. В 2003 году стали выпускать обновленный вариант с 16-клапанным мотором, мощность которого была увеличена на 10 «лошадок».

Спустя еще пять лет производители усовершенствовали дизайн модели. Тогда машина получила новые оптические приборы, бамперы и улучшенный салон. Мотор тоже заменили – на 1,6-литровый мощностью 109 лс.

Изменения во внешнем облике и «начинке» на некоторое время сумели продлить выпуск «Daewoo Nexia» в Узбекистане. Более того, в 2012 году наблюдался пик популярности данного автомобиля в России. Однако в 2016-м ситуация кардинально изменилась. И производитель принял решение прекратить сборку. В августе с заводского конвейера сошли последние экземпляры «Daewoo Nexia», выпущены под брендом «Chevrolet».