Модель «Daewoo Nexia» окончательно снята с производства
До недавнего времени автомобили этой модели производились в Узбекистане. Однако в пресс-службе производителя GM Uzbekistan сообщили, что сборка «Daewoo Nexia» прекращена. Причем производство новых машин было остановлено еще в августе текущего года.
В Южной Корее, откуда и пришла к нам «Daewoo Nexia», ее перестали
выпускать еще в 1997-м. А в Узбекистане сборка данной модели продолжалась почти
20 лет.
В основном на авторынке представлены «Nexia» в
комплектации с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 лошадиных сил. В
2003 году стали выпускать обновленный вариант с 16-клапанным мотором, мощность
которого была увеличена на 10 «лошадок».
Спустя еще пять лет производители усовершенствовали дизайн
модели. Тогда машина получила новые оптические приборы, бамперы и улучшенный салон.
Мотор тоже заменили – на 1,6-литровый мощностью 109 лс.
Изменения во внешнем облике и «начинке» на некоторое
время сумели продлить выпуск «Daewoo Nexia» в Узбекистане. Более того, в 2012
году наблюдался пик популярности данного автомобиля в России. Однако в 2016-м
ситуация кардинально изменилась. И производитель принял решение прекратить
сборку. В августе с заводского конвейера сошли последние экземпляры «Daewoo
Nexia», выпущены под брендом «Chevrolet».
Текст: Е. Скобелева