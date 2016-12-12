При взрыве сауны в Воронеже пострадала женщина





На ликвидирование пожара у прибывших на место чрезвычайного происшествия пожарных-спасателей ушло около четырех часов. Полностью пламя было потушено ориентировочно в третьем часу ночи. Эмчеесники предполагают, что в здании, а именно в помещении сауны, взорвался неисправный баллон с газом. Вследствие взрыва частично разрушились межэтажные перекрытия и загорелся, мебельный склад, прилегающий к левому крылу трехэтажки.





Аварийно-спасательные работы и разбор завалов продолжаются. От взрыва пострадала женщина 1975 года рождения, которую доставили в больницу в состоянии средней тяжести.





В ликвидации пожара было задействовано 106 человек и порядка тридцати единиц техники. На месте работает оперативно-следственная группа.





Текст: Е. Скобелева



