Миронов о том, как потратить неизрасходованные бюджетные деньги на "тринадцатые зарплаты"
27.03.2020 11:56 / Общество / Прочли: 315 человек
Обратим внимание на сообщение лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Он ранее выступил с предложением, чтобы россиянам раздавали приблизительно триллион рублей. Таковы данные Счетной палаты, на которые сослался политик.
Так, только в 2019 году ожидалось неисполнение расходов бюджета на эту сумму.
Политик говорит, что эти деньги было можно выделить гражданам в качестве «13 зарплаты, пенсии или стипендии».
Миронов говорит, что нужно увеличивать бюджет на 600 миллиардов рублей. Напомним, что ранее соответствующее предложение активно обсуждалось в Госдуме, если даже при его текущих объемах триллион не израсходовали.
Руководитель фракции предложил предусмотреть, чтобы деньги, о которых идет речь, тратились только на приобретение отечественных товаров.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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