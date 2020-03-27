Миронов о том, как потратить неизрасходованные бюджетные деньги на "тринадцатые зарплаты"

Так, только в 2019 году ожидалось неисполнение расходов бюджета на эту сумму.







Политик говорит, что эти деньги было можно выделить гражданам в качестве «13 зарплаты, пенсии или стипендии».

Миронов говорит, что нужно увеличивать бюджет на 600 миллиардов рублей. Напомним, что ранее соответствующее предложение активно обсуждалось в Госдуме, если даже при его текущих объемах триллион не израсходовали.





Руководитель фракции предложил предусмотреть, чтобы деньги, о которых идет речь, тратились только на приобретение отечественных товаров.

Текст: Т. Сокот



