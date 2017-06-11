Самолет, совершивший жесткую посадку под Саратовом, не имел разрешения на взлет
11.06.2017 11:41 / Происшествия / Прочли: 196 человек
В результате инцидента с участием легкомоторного самолета типа "Бекас-Б" в Вольском районе пострадал пилот. Его госпитализировали.
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Вольском районе, Саратовская область. Согласно предварительным данным у него не было разрешения на взлет. Это сообщение принадлежит Станиславу Прохорову, заместителю транспортного прокурора региона.
Прохоров сообщил, что "мы связались с аэронавигацией (Центр управления полетами в регионе, они сказали что все, кто подавал запрос на взлет, благополучно сели. По предварительной информации, самолет выполнял работы, связанные с авиахимическими полетами. Также, по предварительной информации, он принадлежал пензенской фирме. Однако эти данные еще предстоит проверить".
Он добавил, что к этому времени сформирована оперативна группа. Она которая выехала на место, чтобы осмотреть самолет и установить все обстоятельства ЧП.
Случившееся прокомментировал глава Вольского муниципального района Виталий Матвеев. Он как раз сообщил, что "самолет совершал пробный полет над полями сельхозтоваропроизводителей, которые принадлежат пензенской компании".
Матвеев обратил внимание на то, что "самолет задел верхушку деревьев, произошло ЧП. Пилот находится в тяжелом состоянии". Он сообщил, что пилот не местный житель.
Ранее в СМИ было сообщение о том, что легкомоторный самолет типа "Бекас-Б" жестко приземлился в Вольском районе, Саратовская область. Информация об инциденте поступила в ГУ МЧС по региону в 8:30 по местному времени (7:30 мск).
В ГУ МВД по региону сообщили, что ЧП случилось в районе села Нижняя Чернавка.
В результате происшествия есть пострадавшие - пилот самолета 1962 года рождения. Самого пострадавшего доставили в Центральную районную больницу. У него травма ноги, ушиб грудной клетки.
Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России занято доследственной проверкой по данному факту. Согласно ее результатам должны принять процессуальное решение. В ведомстве сообщили, что пилот экстренно посадил самолет, у которого были неполадки с двигателем.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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