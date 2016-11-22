Голливуд: Канье Уэста отвезли в больницу в наручниках для психиатрического осмотра
39-летнего рэпера Канье Уэста, мужа звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, доставили в медицинский центр в Лос-Анджелесе. Сообщается, что там он должен пройти психиатрическое обследование, - информирует портал о жизни звезд TMZ.
По данным источников, певец был дома у своего тренера и
вел себя слишком ненормально, жаловался на проблемы со сном. Кто-то из
присутствующих в доме позвонил в полицию с просьбой проверить психическое состояние
артиста. До приезда санитаров Уэст немного успокоился, но ехать в больницу добровольно
отказывался. Поэтому стражи порядка прикрепили наручники к каталке, и так доставили
известного музыканта в медучреждение.
Канье Уэста госпитализировали спустя пару часов после
того, как он отменил тур в поддержку своего восьмого альбома «Saint Pablo». Рэпер
должен был отыграть еще 21 концерт. Причины отмены гастролей артист не назвал.
Ранее, 19 ноября, на концерте в Сакраменто Уэст исполнил
только три песни и ушел со сцены. Но перед этим он критически высказался о кандидате
в президенты США Хиллари Клинтон и музыкантах Бейонсе и Джей-Зи, которые
поддерживали демократку.
Кроме того, не все спокойно в семейной жизни Канье. Его супругу Ким Кардашьян месяц назад ограбили в отельном номере в Париже. Мать его дочери и сына боялась оставаться дома одна, но Канье решил отправиться на продолжительные гастроли. Жена расценила такой поступок как предательство и, по словам ее подруг, задумалась о разводе.\
Позже стало известно, что врачи поставили диагноз
обладателю «Грэмми». Выяснилось, что у него наступило истощение организма. Теща
Уэста Крис Дженнер подтвердила этот диагноз. По ее словам, Канье «очень сильно
устал, у него был изнурительный тур». Родственники, друзья и медики
настоятельно рекомендуют музыканту хорошенько отдохнуть.
Текст: Е. Скобелева