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Голливуд: Канье Уэста отвезли в больницу в наручниках для психиатрического осмотра

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Голливуд: Канье Уэста отвезли в больницу в наручниках для психиатрического осмотра

22.11.2016 11:28 / Шоу-бизнес / Прочли: 75 человек

39-летнего рэпера Канье Уэста, мужа звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, доставили в медицинский центр в Лос-Анджелесе. Сообщается, что там он должен пройти психиатрическое обследование, - информирует портал о жизни звезд TMZ.

По данным источников, певец был дома у своего тренера и вел себя слишком ненормально, жаловался на проблемы со сном. Кто-то из присутствующих в доме позвонил в полицию с просьбой проверить психическое состояние артиста. До приезда санитаров Уэст немного успокоился, но ехать в больницу добровольно отказывался. Поэтому стражи порядка прикрепили наручники к каталке, и так доставили известного музыканта в медучреждение.

Канье Уэста госпитализировали спустя пару часов после того, как он отменил тур в поддержку своего восьмого альбома «Saint Pablo». Рэпер должен был отыграть еще 21 концерт. Причины отмены гастролей артист не назвал.

Ранее, 19 ноября, на концерте в Сакраменто Уэст исполнил только три песни и ушел со сцены. Но перед этим он критически высказался о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон и музыкантах Бейонсе и Джей-Зи, которые поддерживали демократку.

Кроме того, не все спокойно в семейной жизни Канье. Его супругу Ким Кардашьян месяц назад ограбили в отельном номере в Париже. Мать его дочери и сына боялась оставаться дома одна, но Канье решил отправиться на продолжительные гастроли. Жена расценила такой поступок как предательство и, по словам ее подруг, задумалась о разводе.\

Позже стало известно, что врачи поставили диагноз обладателю «Грэмми». Выяснилось, что у него наступило истощение организма. Теща Уэста Крис Дженнер подтвердила этот диагноз. По ее словам, Канье «очень сильно устал, у него был изнурительный тур». Родственники, друзья и медики настоятельно рекомендуют музыканту хорошенько отдохнуть.

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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