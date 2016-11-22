Голливуд: Канье Уэста отвезли в больницу в наручниках для психиатрического осмотра

По данным источников, певец был дома у своего тренера и вел себя слишком ненормально, жаловался на проблемы со сном. Кто-то из присутствующих в доме позвонил в полицию с просьбой проверить психическое состояние артиста. До приезда санитаров Уэст немного успокоился, но ехать в больницу добровольно отказывался. Поэтому стражи порядка прикрепили наручники к каталке, и так доставили известного музыканта в медучреждение.



Канье Уэста госпитализировали спустя пару часов после того, как он отменил тур в поддержку своего восьмого альбома «Saint Pablo». Рэпер должен был отыграть еще 21 концерт. Причины отмены гастролей артист не назвал.

Ранее, 19 ноября, на концерте в Сакраменто Уэст исполнил только три песни и ушел со сцены. Но перед этим он критически высказался о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон и музыкантах Бейонсе и Джей-Зи, которые поддерживали демократку.

Кроме того, не все спокойно в семейной жизни Канье. Его супругу Ким Кардашьян месяц назад ограбили в отельном номере в Париже. Мать его дочери и сына боялась оставаться дома одна, но Канье решил отправиться на продолжительные гастроли. Жена расценила такой поступок как предательство и, по словам ее подруг, задумалась о разводе.\

Позже стало известно, что врачи поставили диагноз обладателю «Грэмми». Выяснилось, что у него наступило истощение организма. Теща Уэста Крис Дженнер подтвердила этот диагноз. По ее словам, Канье «очень сильно устал, у него был изнурительный тур». Родственники, друзья и медики настоятельно рекомендуют музыканту хорошенько отдохнуть.

Текст: Е. Скобелева