В Швейцарии неизвестный с бензопилой устроил кровавую резню

В Швейцарии в городе Шаффхаузен человек с бензопилой ранил пятерых прохожих, двое из которых получили тяжелые травмы. Полиция оцепила центральную часть города, где, предположительно, скрывается злоумышленник. В поисковой операции задействован вертолет.





В правоохранительных органах пока не подтвердили, что нападавший был вооружен бензопилой. Личность преступника и мотивы нападения пока не известны.







Текст: Е. Скобелева