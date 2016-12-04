В результате ДТП с участием трех машин в Крыму погиб один человек

В ходе столкновения трех легковых автомобилей в Крыму погиб один человек погиб, еще трое получили травмы. Это сообщение регионального главка МЧС.







Происшествие прокомментировали спасатели. Они сообщили, что ДТП случилось накануне ночью на 622-м км автодороги Симферополь - Алушта – Ялта, район села Новоандреевка, Красногвардейский район.





В СМИ обнародовано сообщение о случившемся. Оно носит следующий характер: - "произошло столкновение трех легковых автомобилей: Audi, Lada Granta и "Таврия Славута". В результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью".





Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Симферополь и Красногвардейскую центральную районную больницу.





В МЧС сообщили, что в ходе столкновения загорелся один из автомобилей. Возгорание удалось ликвидировать.





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Т. Сокот



