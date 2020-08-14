Россия обещает Белоруссии 9 тысяч тонн гречки и риса





Абрамченко говорит, что ими достигнута договоренность на предмет поставки 7 тысяч тонн гречки и 2 тысяч тонн риса.

Абрамченко также ранее добавила, что соглашения уже подписаны, "учитывая масштабы российского производства и наших внутренних запасов".

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва вроде как отказалась продолжать сотрудничество с Минском в этом направлении. Поэтому он призвал увеличить площади под засев гречихой.

Зампред Абрамченко также говорит, что это "устаревшая информация".

Да, кстати, ранее алтайские сельхозпроизводители отгрузили белорусской стороне 538 тонн гречневой крупы.

Текст: Т. Сокот



