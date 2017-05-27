Происшествие в Берлине: на станцию в метро машина съехала по лестнице

Шесть человек находятся в числе пострадавших в германской столице в результате дорожно-транспортного происшествия. Это сообщение принадлежит полиции. Ее представители сообщили, что водитель легкового автомобиля попытался избежать столкновения с велосипедистом. Он не справился с управлением и вылетел с дороги, съехав вниз по лестнице, которая вела на станцию метро.







Всех пострадавших доставили в больницу. В правоохранительных органах считают, что этот инцидент – несчастный случай.





Происшествие прокомментировали очевидцы случившегося. Они утверждают, что машину занесло по причине того, что водитель очень резко выкрутил руль, чтобы избежать ДТП.





Несколько слов о станции "Бернауер штрассе", на которую заехал автомобиль. Она расположена на глубине от четырех до пяти метров и в настоящий момент оцеплена. Поезда проезжают ее без остановки.





О том, что случившееся может быть связно с терроризмом, в настоящий момент и близко речи не идет.





В Берлине сейчас действуют повышенные меры безопасности. В столице в эти дни проходит Съезд евангелической церкви ФРГ. Напомним, что на 27 мая запланирован финал кубка Германии по футболу.





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Т. Сокот