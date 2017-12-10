Ортопедический матрас или о том, как избежать беременным женщинам, ребенку проблем с опорно-двигательным аппаратом

Достигнув состояния душевного покоя и равновесия благодаря хорошему сну на качественном ортопедическом матрасе, человек старается помнить это состояние, поскольку он максимально ощутил комфорт, почувствовал себя в безопасности. Хороший и качественный матрас символизирует безопасность и стабильность, являясь в жизни человека тем местом, где он менее уязвим и не опасается, что ему причинят вред.



Говорить о матрасе и сне, учитывая закон соответствия, – это сказать, что находится внутри нас, а что снаружи, подчеркивая, таким образом, равенство между внешним и внутренним состоянием человека. Первое всегда максимально отражает второе.

Когда человек мечтает о хорошем матрасе, он, возможно, надеется или ожидает стабилизации ситуации, которая до сих пор у него была неустойчива или непредсказуема. Само желание лечь на матрас – это признак того, что человек чувствует себя в безопасности. Еще матрас – это символ близости, поэтому он практичен для любовного романа или возобновления сексуального удовлетворения.

О хорошем ортопедическом матрасе мечтают не только родители, его предпочитают и дети. В основном, это медицинские матрасы для ребят любого возраста. Они актуальны как для лечения ребенка, так и для улучшения его роста и развития.

Часто рождаются детки с проблемами опорно-двигательного аппарата. В таком случае незаменим ортопедический элитный матрас с повышенной жесткостью. Он разработан благодаря тесному сотрудничеству с медицинскими специалистами. У каждого из них хорошая система смешивания пружин, двухсторонний дизайн.

Ортопедический матрас обеспечивает ребенку превосходный комфорт, учитывая заболевание опорно-двигательного аппарата и спины, поэтому не удивительно, что о хорошем ортопедическом матрасе мечтает каждая беременная женщина. Чтобы проблем с позвоночником избежать, нужно проявлять заботу о ребенке еще в период беременности. Помимо употребления перенатальных витаминов во время беременности, необходимых для правильного развития эмбрионального позвоночника, например, фолиевой кислоты, особенно важной для развития нервной трубки в течении первых нескольких недель беременности, особое значение для женщины приобретает хороший ортопедический матрас. Он позволит ей избежать боли в спине, которая свойственна женщинам в таком положении в результате сильной нагрузки на спину в процессе вынашивания плода. Качественный ортопедический матрас – это первая необходимость беременной женщины и залог успешного развития позвоночника ребенка.

Текст: Т. Сокот



