Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 5,6

На Камчатке специалистами было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 5,6.



Это землетрясение случилось в районе мыса Шипунского. Так, подземный толчок случился на глубине 64 км. В общем, трясло на расстоянии 95 км на востоку от Петропавловска-Камчатского.

Ничего не известно о разрушениях. Также отсутствует информация о жертвах и пострадавших.

Текст: Т. Сокот



