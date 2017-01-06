Итоги церковного года: в Ровенско-Острожской епархии, Украина, проведена V олимпиада «Знатоки Библии», в рождественские праздники объявят победителей
06.01.2017 17:21 / Общество / Прочли: 249 человек
Мероприятие состоялось в канун Нового года, 24 декабря 2016 года, ее победителей объявят во время ежегодного Рождественского концерта в МПК «Текстильщик», Ровно.
В Ровенско-Острожской епархии среди воспитанников воскресных школ, которые функционируют при храмах Ровенской епархии Украинской Православной Церкви, проведена V олимпиада «Знатоки Библии».
Цель этого конкурса – пробудить желание молодого поколения формировать собственный кругозор и характер, а также поведение, учитывая христианские моральные ценности. Одна из задача этой олимпиады – придерживаться основного морально-нравственного евангельского принципа – стержня христианской этики, что является основой благотворного жизни человека.
В такой способ среди воспитанников воскресных школ в Ровенско-Острожской епархии подготовка к V олимпиаде «Знатоки Библии» повысила интерес к Библии, углубила знания учащихся. Это очень важно, поскольку Церкви и государству нужны духовно богатые личности, такие, которые способны решать актуальные вопросы духовно-нравственного содержания.
Чтобы иметь основание заявлять об актуальности таких мероприятий среди молодого поколения, необходимо обратить внимание на поручение Президента Украины №1-1/657 от 08.07.2005 года "О преодолении морально-духовного кризиса общества" и приказ министра образования и науки Украины №437 от 26.07.2005 г. Оба эти документа для украинского общества ориентиры на преодоление морально-духовного кризиса общества. Они объединяют усилия государства и гражданского общества Церкви, чтобы создать высоко духовною воспитательную среду, обеспечив украинскому народу морально-этическое воспитание.
Организатором ежегодной олимпиады «Знатоки Библии» в Ровенско-Острожской епархии является председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации, протоиерей Иоанн Дячук. О. Иоанн - настоятель Свято-Покровского храма с. Великая Омеляна, Ровенский район, Ровенская область.
В V олимпиаде «Знатоки Библии» участвовали 18 участников возрастом до 15 лет. Такая разница в возрасте свидетельствует о том, что организаторам мероприятия удалось объединить потенциал молодых людей, решая в такой способ проблему духовно-нравственного воспитания современной молодежи.
Любознательные участники олимпиады выполняли тестовые задания. Они были одинаковы для всех классов. В таких способ проверялись знания Священного Писания, Ветхого и Нового Заветов.
Результаты олимпиады продемонстрировали хорошие знания участников олимпиады по основам Священного Писания. Всем участникам дали новогодние подарки, наградив грамотами за участие.
В рождественские праздники во время ежегодного Рождественского концерта в МПК «Текстильщик», который состоится на днях в Ровно, Украина, объявят победителей.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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