Дональд Трамп назвал свое турне за рубеж «большим успехом для Америки»

В своем микроблоге в «Твиттере», которым американский лидер пользуется, как известно, очень активно, Дональд Трапмп написал, что его зарубежное турне стало большим успехом для Америки.

«Только что возвратился из Европы, – отчитался перед подписчиками-согражданами президент-любитель «твитнуть». – это путешествие стало большим успехом для Америки. Тяжелая работа, но при этом большие достижения!» – написало глава США.

А мы напоминаем своим читателям, что 19 мая Дональд Трамп с многочисленным сопровождением, в том числе с дочерью Иванкой и супругой Меланьей, первой американской леди, отправился в свое первое в качестве президента Штатов международное турне. В рамках поездки лидер сверхдержавы посетил такие развитые страны, как Саудовская Аравия, Бельгия, Израиль, Италия и на территории последней – религиозное государство внутри государства – Ватикан, где встретился с самим Папой Римским.

Текст: Е. Скобелева