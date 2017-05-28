Дональд Трамп назвал свое турне за рубеж «большим успехом для Америки»
Действующий президент соединенных Штатов Америки считает свою первую масштабную зарубежную поездку в роли главы государства большим успехом. Об этом он собственнолично написал на своей странице в популярной социальной сети.
В своем микроблоге в «Твиттере», которым американский лидер
пользуется, как известно, очень активно, Дональд Трапмп написал, что его зарубежное
турне стало большим успехом для Америки.
«Только что возвратился из Европы, – отчитался перед
подписчиками-согражданами президент-любитель «твитнуть». – это путешествие
стало большим успехом для Америки. Тяжелая работа, но при этом большие
достижения!» – написало глава США.
А мы напоминаем своим читателям, что 19 мая Дональд Трамп с
многочисленным сопровождением, в том числе с дочерью Иванкой и супругой
Меланьей, первой американской леди, отправился в свое первое в качестве
президента Штатов международное турне. В рамках поездки лидер сверхдержавы посетил такие развитые
страны, как Саудовская Аравия, Бельгия, Израиль, Италия и на территории
последней – религиозное государство внутри государства – Ватикан, где
встретился с самим Папой Римским.
Текст: Е. Скобелева