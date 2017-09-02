«Серсея Ланнистер» воскресила короля Ричарда в клипе известных рокеров

В видеоработе на композицию III Ray (The King) героиня, которую воплотила Хиди, воскрешает из праха при помощи обрядов черной магии английского короля Ричарда Третьего. Затем вместе с восставшим из пепла монархом довольно-таки сумасшедшая девушка развлекается в торговом центре, они поглощают литры пива в местном пабе и горы еды в кафешке. После чего устраивают безумные танцы в бумажных коронах. Нужно отметить безусловный актерский талант актрисы, любимой миллионами. Она выглядит органично даже с полным ртом, набитым крошками тако. Но когда между главными героями видео наконец должен был произойти первый поцелуй, Ричард ІІІ, едва держась на ногах, приблизив лицо к девушке, промахивается и падает прямо на брусчатку, рассыпавшись по земле грудой костей. Что. Впрочем, не слишком расстраивает современную ведьму.



Напомним, совсем недавно актриса Лена Хиди созналась. Что она переживала депрессию во время съемок первого сезона культовой уже «Игры престолов».

Текст: Е. Скобелева