Самолет Tigerair приземлился в Гонконге

Самолет принадлежит сингапурской авиакомпании Tigerair. Так вышло, что он оказался вынужден вернуться в аэропорт вылета в Гонконге, поскольку в кабине пилота оказались повреждены окна.







Лайнер благополучно совершил экстренную посадку. Что касается пассажиров, находившихся на борту, а это было 156 человек, среди них никто не пострадал.





Представители этого бюджетного авиаперевозчика заявили, что "инцидент произошел в субботу вечером, трещина в лобовом стекле появилась после удара птицы в носовую часть".





В компании обратили внимание на то, что после того, как Airbus А320 приземлился, напомним, что он выполнял рейс в Сингапур, его пассажиров отправили следующим самолетом, других разместили в гостинице. Они вылетели в пункт назначения в воскресенье.





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Т. Сокот



