Экстренные службы: у Шереметьево молнии поразили два самолета

Представители экстренных служб проинформировали общественность о том, что командиры экипажей доложили, что попала молния с разницей менее часа.







Обратим внимание на тот факт, что самолет "Аэрофлота" не получил серьезных повреждений. Воздушное судно продолжило полет в пункт назначения. Это Ницца. Что касается Bombardier, этот самолет вернулся в воздушную гавань, чтобы оценить степень повреждений.

Текст: Т. Сокот



