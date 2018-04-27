Экстренные службы: у Шереметьево молнии поразили два самолета
27.04.2018 12:22 / Происшествия / Прочли: 497 человек
У «Шереметьево» сегодня очень неспокойно. Дело в том, что самолет бизнес-авиации Bombardier и среднемагистральный Airbus А320, который принадлежит авиакомпании "Аэрофлот" попали в грозу на момент вылета из столичного аэропорта «Шереметьево».
Представители экстренных служб проинформировали общественность о том, что командиры экипажей доложили, что попала молния с разницей менее часа.
Обратим внимание на тот факт, что самолет "Аэрофлота" не получил серьезных повреждений. Воздушное судно продолжило полет в пункт назначения. Это Ницца. Что касается Bombardier, этот самолет вернулся в воздушную гавань, чтобы оценить степень повреждений.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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