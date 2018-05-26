Взрыв в Канаде: в числе раненых 15 человек

Как минимум 15 человек в числе раненых в результате взрыва, который произошел в одном из ресторанов в канадском городе Миссиссога, провинция Онтарио.



Последствия случившегося следующее: три человека доставили в медучреждения. Они находятся в критическом состоянии.

Что касается причин взрыва, о них сейчас более достоверной информации нет.

Текст: Т. Сокот



