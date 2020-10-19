Экономика Китая продолжает оправляться от вирусного спада

В период с июля по сентябрь вторая по величине экономика мира показала рост на 4,9% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.



Однако этот показатель ниже ожидаемых экономистами 5,2%.

Согласно последним данным о валовом внутреннем продукте (ВВП), Китай возглавляет процесс восстановления мировой экономики.

Рост почти на 5% - это далеко от спада, который пережила китайская экономика в начале 2020 года, когда впервые возникла пандемия.

За первые три месяца этого года экономика Китая сократилась на 6,8%, когда по всей стране закрыли фабрики и производственные предприятия.





Это был первый спад экономики Китая с тех пор, как он начал регистрировать квартальные показатели еще в 1992 году.

Ключевые показатели экономического роста, опубликованные в понедельник, предполагают, что восстановление Китая набирает обороты, хотя эксперты часто сомневаются в точности его экономических данных.

Квартальные показатели сравниваются с аналогичным кварталом 2019 года.

Показатели торговли Китая за сентябрь указывают на восстановление: экспорт вырос на 9,9%, а импорт - на 13,2% по сравнению с сентябрем прошлого года.

За предыдущие два десятилетия в Китае наблюдался средний экономический рост около 9%, хотя темпы постепенно замедлялись.

Хотя пандемия Covid-19 помешала достижению целей роста в этом году, Китай также вовлечен в торговую войну с США, которая в последние месяцы обострилась.

В этом году китайское правительство приняло ряд мер для оживления экономики, пострадавшей от коронавируса, и поддержки занятости.

В то время как центральный банк усилил политическую поддержку в начале этого года после того, как повсеместные ограничения на поездки задушили экономическую активность, в последнее время он воздерживается от дальнейшего смягчения.

Премьер Ли Кэцян предупредил ранее в этом месяце, что Китаю необходимо приложить огромные усилия для достижения своих экономических целей на год.

Во втором квартале этого года экономический рост в Китае достиг 3,2%, поскольку он начал восстанавливаться.

«Экономика Китая продолжает восстанавливаться благодаря восстановлению экспорта», - сказал Ёсикиё Симамине, главный экономист Института исследований жизни Дай-Ити в Токио.

«Но мы не можем сказать, что он полностью избавился от сопротивления, вызванного коронавирусом».

Экономика Китая продолжает расти темпами, невообразимыми для других стран, пострадавших от коронавируса.

Драконовские меры изоляции для контроля над вирусом в сочетании с некоторыми правительственными стимулами, похоже, сработали хорошо.

Хотя рост на 4,9% немного ниже некоторых прогнозов, объем промышленного производства - хороший барометр контролируемой государством деятельности - превзошел ожидания.

Правители коммунистической партии Китая хотели увеличения предложения, но розничные продажи были медленнее, чем предполагалось.

Экономика Китая также должна получить импульс в этом году за счет «Золотой недели» - ежегодного октябрьского праздника, когда миллионы китайцев путешествуют.

Из-за строгих ограничений на международные поездки миллионы китайцев путешествуют и тратят деньги внутри страны.

По данным Министерства культуры и туризма, за восемь дней отпуска в Китай было совершено 637 миллионов поездок, которые принесли доход в 466,6 миллиарда юаней (69,6 миллиарда долларов, 53,8 миллиарда фунтов стерлингов).

Продажи беспошлинной торговли в провинции Хайнань на тропическом острове более чем удвоились по сравнению с прошлым годом, увеличившись почти на 150%, согласно данным местной таможни.

Текст: Т. Сокот



