Экономика Китая продолжает оправляться от вирусного спада
19.10.2020 10:04 / Экономика / Прочли: 576 человек
Согласно последним официальным данным, экономика Китая продолжает восстанавливаться после пандемии Covid-19.
В период с июля по сентябрь вторая по величине экономика мира показала рост на 4,9% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.
Однако этот показатель ниже ожидаемых экономистами 5,2%.
Согласно последним данным о валовом внутреннем продукте (ВВП), Китай возглавляет процесс восстановления мировой экономики.
Рост почти на 5% - это далеко от спада, который пережила китайская экономика в начале 2020 года, когда впервые возникла пандемия.
За первые три месяца этого года экономика Китая сократилась на 6,8%, когда по всей стране закрыли фабрики и производственные предприятия.
Это был первый спад экономики Китая с тех пор, как он начал регистрировать квартальные показатели еще в 1992 году.
Ключевые показатели экономического роста, опубликованные в понедельник, предполагают, что восстановление Китая набирает обороты, хотя эксперты часто сомневаются в точности его экономических данных.
Квартальные показатели сравниваются с аналогичным кварталом 2019 года.
Показатели торговли Китая за сентябрь указывают на восстановление: экспорт вырос на 9,9%, а импорт - на 13,2% по сравнению с сентябрем прошлого года.
За предыдущие два десятилетия в Китае наблюдался средний экономический рост около 9%, хотя темпы постепенно замедлялись.
Хотя пандемия Covid-19 помешала достижению целей роста в этом году, Китай также вовлечен в торговую войну с США, которая в последние месяцы обострилась.
В этом году китайское правительство приняло ряд мер для оживления экономики, пострадавшей от коронавируса, и поддержки занятости.
В то время как центральный банк усилил политическую поддержку в начале этого года после того, как повсеместные ограничения на поездки задушили экономическую активность, в последнее время он воздерживается от дальнейшего смягчения.
Премьер Ли Кэцян предупредил ранее в этом месяце, что Китаю необходимо приложить огромные усилия для достижения своих экономических целей на год.
Во втором квартале этого года экономический рост в Китае достиг 3,2%, поскольку он начал восстанавливаться.
«Экономика Китая продолжает восстанавливаться благодаря восстановлению экспорта», - сказал Ёсикиё Симамине, главный экономист Института исследований жизни Дай-Ити в Токио.
«Но мы не можем сказать, что он полностью избавился от сопротивления, вызванного коронавирусом».
Экономика Китая продолжает расти темпами, невообразимыми для других стран, пострадавших от коронавируса.
Драконовские меры изоляции для контроля над вирусом в сочетании с некоторыми правительственными стимулами, похоже, сработали хорошо.
Хотя рост на 4,9% немного ниже некоторых прогнозов, объем промышленного производства - хороший барометр контролируемой государством деятельности - превзошел ожидания.
Правители коммунистической партии Китая хотели увеличения предложения, но розничные продажи были медленнее, чем предполагалось.
Экономика Китая также должна получить импульс в этом году за счет «Золотой недели» - ежегодного октябрьского праздника, когда миллионы китайцев путешествуют.
Из-за строгих ограничений на международные поездки миллионы китайцев путешествуют и тратят деньги внутри страны.
По данным Министерства культуры и туризма, за восемь дней отпуска в Китай было совершено 637 миллионов поездок, которые принесли доход в 466,6 миллиарда юаней (69,6 миллиарда долларов, 53,8 миллиарда фунтов стерлингов).
Продажи беспошлинной торговли в провинции Хайнань на тропическом острове более чем удвоились по сравнению с прошлым годом, увеличившись почти на 150%, согласно данным местной таможни.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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