Яровая о "болонской системе в образовании"

Так, на заседании президиума Совета законодателей депутат предложила, чтобы создалиь комиссию. В нее должны войти представители профильных комитетов Госдумы, а также Совета Федерации и профильных министерств.



Яровая говорит о том, откуда появились слова "бакалавр" и "магистр". Она утверждает, что их можно увидеть в законе об образовании в 1996 году. Она говорит, что тогда все "копировалось под Запад без понимания зачем, почему". В итоге она назвала попытку ввести "болонскую систему" в российских вузах "миной замедленного действия".

Она пояснила, что при такой системе на бакалавров вузы выделяют одно количество бюджетных мест. Что касается мест для магистров, то их гораздо меньше. В частности, на 2020–2021 годы на бюджетные места в бакалавриат заявили 312 тысяч мест, а на магистратуру 116 тысяч.

Практически, это просто "понуждение к платному образованию". И теперь не каждый отучившийся на бакалавра на бюджете сумеет обеспечить себе высшее образование.

Текст: Т. Сокот



