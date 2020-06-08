О последствиях коронавируса в Польше
08.06.2020 07:03 / Общество / Прочли: 507 человек
Министерство здравоохранения сообщает, что за выходные 1151 новое заражение зарегистрировали на национальном уровне.
Вспышка среди шахтеров и их семей на шахте в Зофювке на юге Польши составила две трети этой цифры.
Глобальное число смертей от коронавируса уже превысило 400 000 человек.
Польша ввела строгую блокировку в начале марта и избежала сравнительно большого числа смертей, наблюдаемых в Западной Европе.
В Польше, 1157 человек погибли от Covid-19 и 26561 инфицированы.
В воскресенье в большинстве стран ЕС зарегистрировано меньше новых случаев, чем в Польше.
Верхняя Силезия является промышленным центром Польши с более чем дюжиной действующих шахт, где рабочие трудятся во влажных условиях на близких расстояниях.
Более 4000 человек в регионе дали положительный результат на вирус. Из новых воскресных инфекций 57% зарегистрировали в Верхней Силезии.
Угольная компания JSW заявляет, что сократила добычу на шахте в Пниувеке, а другая компания PGG временно закрыла некоторые шахты.
Несмотря на постоянную инфекцию в Верхней Силезии, Польша начала ослаблять ограничения 20 апреля. Некоторые школьники вернулись в школу в конце мая.
Распространение инфекции на ограниченных рабочих местах также наблюдается на шахтах и заводах в Южной Африке и США.
Операции на южноафриканском руднике Мпоненг, самом глубоком в мире золотодобывающем руднике, прекратили после того, как в конце мая там обнаружили 164 случая коронавируса.
В США было зарегистрировано 20 400 случаев заражения на 216 мясоперерабатывающих заводах.
Согласно данным Центра расследований на Среднем Западе, умерло не менее 74 человек.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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