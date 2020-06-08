О последствиях коронавируса в Польше

Вспышка среди шахтеров и их семей на шахте в Зофювке на юге Польши составила две трети этой цифры.



Глобальное число смертей от коронавируса уже превысило 400 000 человек.

Польша ввела строгую блокировку в начале марта и избежала сравнительно большого числа смертей, наблюдаемых в Западной Европе.

В Польше, 1157 человек погибли от Covid-19 и 26561 инфицированы.

В воскресенье в большинстве стран ЕС зарегистрировано меньше новых случаев, чем в Польше.

Верхняя Силезия является промышленным центром Польши с более чем дюжиной действующих шахт, где рабочие трудятся во влажных условиях на близких расстояниях.

Более 4000 человек в регионе дали положительный результат на вирус. Из новых воскресных инфекций 57% зарегистрировали в Верхней Силезии.

Угольная компания JSW заявляет, что сократила добычу на шахте в Пниувеке, а другая компания PGG временно закрыла некоторые шахты.

Несмотря на постоянную инфекцию в Верхней Силезии, Польша начала ослаблять ограничения 20 апреля. Некоторые школьники вернулись в школу в конце мая.

Распространение инфекции на ограниченных рабочих местах также наблюдается на шахтах и заводах в Южной Африке и США.

Операции на южноафриканском руднике Мпоненг, самом глубоком в мире золотодобывающем руднике, прекратили после того, как в конце мая там обнаружили 164 случая коронавируса.

В США было зарегистрировано 20 400 случаев заражения на 216 мясоперерабатывающих заводах.

Согласно данным Центра расследований на Среднем Западе, умерло не менее 74 человек.

Текст: Т. Сокот







