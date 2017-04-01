Чешского посла отозвали из Швейцарии обратно на родину из-за неугомонной жены, активно "юзающей" "Твиттер"

Супруга посла Чехии в Швейцарии и Лихтенштейне Карела Борувки стала непосредственной причиной того, что ее мужа отозвали из диппредставительства в швейцарской столице Берне. Чешский МИД решил вернуть дипломата домой из-за того, что он не имеет влияния на свою жену, которая в своем микро-блоге в "Твиттер" развернула настоящую кампанию против чешских политиков. Алена Борувкова на платформе "Твиттера" активно критикует чешских парламентариев и членов правительства, за что ее благоверный в итоге и поплатился.



Об этом заявил сам посол. Со слов Борувки, чешское внешнеполитическое ведомство уведомило его, что он должен оставить свой пост в Швейцарии до 30 апреля.

«Не раз мне ставили в упрек, что я, дескать, не способен усмирить свою жену и ее действия в социальных сетях», — прокомментировал ситуацию дипломат, которого неожиданно для него самого отправили в отставку. Карел Борувка считает, что именно активность супруги Алены Борувковой стала поводом для отстранения его от должности. По словам дипломата, если бы решение министерства, сотрудником которого он является, было продиктовано его собственными ошибками, он бы согласился с отставкой. Но то, что послу вменяют в вину действия его жены, Борувка считает "нелепым и несправедливым".

Об этом заявил сам посол. Со слов Борувки, чешское внешнеполитическое ведомство уведомило его, что он должен оставить свой пост в Швейцарии до 30 апреля.

Жена посла Алена Борувкова ранее была членом Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), даже выдвигала свою кандидатуру на пост заместителя председателя. Действующий глава Министерства иностранных дел Чехии Людомир Заоралек, отмечают местные СМИ, тоже социал-демократ и состоит в ЧСДП.



