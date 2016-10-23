В результате столкновения рейсового автобуса с «Газелью» под Пензой пострадали семь человек

В субботу, 22 октября, пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Пенза – Нижний Ломов , столкнулся с «Газелью», информируют пензенские эмчеэсники. Произошла серьезная авария близ села Атмис. По информации МЧС, в рейсовой маршрутке пребывало более двух десятков пассажиров. Несколько человек пострадали.



По сведениям спасателей, в ДТП погиб один человек. Это водитель «Газели», личность которого установлена. Им оказался 31-летний Максим Потапов. По данным предварительного следствия, как раз погибший автомобилист и был виновником аварии: «Газель» протаранила «ПАЗик» на полном ходу.

По информации правоохранителей, среди потерпевших пассажиров автобуса, в частности, 31-летний мужчина, 43-летняя и 39-летняя женщины, а также 18-летняя девушка.

На месте масштабного ДТП работали следователи, которым предстоит выяснить детали и причины случившегося.

Текст: Е. Скобелева