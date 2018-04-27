В бизнес-центре в Москве обрушился потолок

Представители правоохранительных органов проинформировали общественность о том, что упал подвесной потолок на площади 6 кв метров. Этот инцидент случился в помещении, что находится на восьмом этаже.







На место происшествия отправились экстренные службы.

В результате ЧП есть один пострадавший.

Текст: Т. Сокот



