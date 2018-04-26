По причине утечки фенола в Чехии пострадали люди - 20 человек

Дело в том, что из цистерны вытекло токсичное вещество фенол.







Характер сегодняшнего инцидента в чешском городе Дечин, расположенном на севере страны, следующий: В результате, пострадали приблизительно 20 человек. К сожалению, двое из них находятся в критическом состоянии.





Случившееся прокомментировал представитель муниципалитета города. Он сообщил, что утечка случилась по причине повреждения шланга, через который проходило вещество.





Кареты скорой помощи доставили пострадавших в больницы разных городов – Дечина, Чешской Липы, Литомержице и Усти-над-Лабем.





Представители Чешской экологической инспекции сообщили о том, что фенол не попал в канализацию. также его нет на поверхностных водах.





Однако, утечка вещества, которое не есть летучим, не должно никак повлиять на окружающую среду.





В настоящий момент химкомбинат закрыли. Прекращено производство.





Сейчас этот инцидент расследуется.

Текст: Т. Сокот



