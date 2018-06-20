ЧМ-2018: футболисты сборной Бельгии разгромили Панаму

Очень красиво по этому поводу пошутил тренер сборной Панамы. Он сказал, что отметит выход из группы бутылкой водки.



Напомним, что встреча группы G проходила в Сочи. Она завершилась следующим счетом - 3:0. Дубль удалось оформить Ромелу Лукаку - 69-я и 75-я минуты. Кстати, голом также отметился Дрис Мертенс (на 47-й).

Кстати, лучшим игроком матча признали Лукаку.

Обратим внимание, что соперники бельгийцев и панамцев по группе G — сборные Туниса и Англии — будут играть в понедельник в Волгограде.

В следующем матче бельгийцы будут играть с тунисцами. Матч будет проходить в Москве и запланирован на 23 июня. В свою очередь панамцы встретятся с англичанами на день позже в Нижнем Новгороде.





Текст: Т. Сокот



