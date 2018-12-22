Трампа впечатлил дизайн стены на границе с Мексикой

Она, говорят, должна защитить Штаты как раз от нелегальных мигрантов из Мексики. Обратим внимание, что президент США Дональд Трамп опубликовал схематический рисунок проекта в Twitter.



Сам он по этому поводу написал следующее: "Дизайн нашего стального барьера, который и абсолютно эффективен и красив".

Кстати, есть еще один твит Трампа, в котором он добавил, что "наша великая страна должна обладать защищенной границей".

Текст: Т. Сокот



