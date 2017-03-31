Стол для переговоров как один из факторов успеха компании.

Выбору столов для конференц-зала уделяется особое внимание. Именно за столом проводятся переговоры, решаются важные дела, заключаются сделки. От практичности и комфортности этого предмета обстановки во многом зависит успешность мероприятия, поэтому так важно сделать правильный выбор этого предмета мебели.

Разновидности столов для конференц-залов

В настоящее время производители предлагают самые разные варианты столов для конференц-залов. Они различаются по конфигурации, стилевому исполнению, размерам.

Наиболее часто используются стандартные модели, однако популярность дизайнерских разработок неуклонно растет. Спросом пользуются сегодня и модульные варианты, с помощью которых в считанные секунды повседневные рабочие столы трансформируются в мобильный переговорный пункт.

Наша компания предлагает на выбор широкий ассортимент столов для конференц-залов, среди которых вы сможете найти тот вариант, способный наиболее полно отвечать вашим задачам и потребностям. Если же среди стандартных моделей не нашлось оптимального решения, мы изготовим ваш стол в индивидуальном порядке!

Особенности выбора и изготовления стола

Чтобы правильно выбрать стол для конференц-зала, переговорной или кабинета руководителя, нужно четко представлять себе, каким он должен быть и как будет использоваться. Процесс выполнения индивидуального заказа состоит из нескольких этапов:

Производятся замеры помещения, чтобы стол по своим габаритам гармонично вписался в имеющуюся площадь. При этом надо учитывать особенности помещения и использования стола. К примеру, при проведении конференции важно, чтобы все присутствующие хорошо видели экран или трибуну, для этого важно подобрать удобную конструкцию стола. Индивидуальное изготовление стола учитывает не только конструктивные особенности, но и пожелания заказчика относительно декоративных свойств мебели. Поэтому при оформлении заказа оговариваются все нюансы: форма стола, наличие функциональных особенностей (розеток, выдвижного монитора и др.), дизайн, стиль. После того, как общая концепция будущего стола для конференц-зала была утверждена, решается вопрос с выбором материала и фурнитуры. От этого будет зависеть и окончательная стоимость заказа. На выбор заказчику предлагаются качественные современные материалы с лучшими эксплуатационными и декоративными характеристиками. После полного утверждения проекта назначается ответственный мастер, который будет вести данный заказ от самого начала до его завершения. Многолетний опыт и профессионализм мастеров нашей компании гарантирует высокое качество изготавливаемых изделий. Готовое изделие доставляется на объект, где производится его установка. По окончании монтажа устраняются мелкие дефекты, которые могут возникнуть в процессе транспортировки или установки готового стола.

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